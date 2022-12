Una mujer víctima de los estafadores del amor accede a hablar con Equipo de Investigación, pero no quiere mostrar su rostro porque está avergonzada de lo que le ha sucedido y nadie de su entorno conoce la historia. La persona que se encontraba al otro lado del teléfono se hacía pasar por un médico que trabajaba en Yemen para la ONU.

"Era un chico atento y cariñoso. Justo en el momento en el que a mí me sonaba el despertador, yo tenía mi mensaje de 'buenos días'", explica ante los micrófonos del programa. Esto lo que hizo es que se quedara enganchada a esta historia durante dos meses y medio, ya que le hizo creer que había encontrado al amor de su vida.

Sin embargo, al poco tiempo le pidió "1.200 euros para traer sus pertenencias de Turquía a España", y, al poco tiempo, "otros 3.500 euros". "Incluso me llegó a pedir que vendiera mi coche y mi casa, y me dijo que si yo no pagaba el dinero para recuperar sus pertenencias, él se suicidaba", explica la mujer.