"La cárcel me ha venido bien": el polémico hacker Alcasec reflexiona sobre su paso por prisión

El hacker José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, ingresó en prisión acusado de ser el líder de una organización criminal que cometió un ataque contra las instituciones del Estado al descubrir y revelar datos sensibles. Además, esta organización habría comedido blanqueo de capitales de forma continuada.

El proceso judicial todavía está abierto, por lo que Alcasec se encuentra actualmente en libertad condicional. Equipo de Investigación logró localizarle y conocer cómo ha vivido su paso por la cárcel.

"Llega un punto en el que ya cansa, no dormir, estar pendiente... ¿y para que me ha servido?", reflexionó el hacker. "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que la cárcel me ha venido bien", reconoció Alcasec a Equipo de Investigación.

