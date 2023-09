Una camarera con más de 20 años de experiencia accedió a hablar con Equipo de Investigación en 2022, aunque prefirió trasladarse a Madrid para la entrevista, ya que donde vive podrían reconocerla, motivo por el que tampoco quiso que se diera su nombre o se mostrara su cara. "En este sector se conocen todos y yo quiero seguir trabajando", manifestó la mujer, quien indicó que en la zona donde vive "o trabajas en la hostelería o en el campo; no hay otra".

Así, la mujer denunció que su situación laboral es de "semiesclavitud". "No tengo nóminas, nunca la he tenido. En 20 años nunca he firmado un contrato", criticó, al tiempo que subrayó que ha llegado a trabajar "15 horas diarias, dependiendo de la época". "Te pisotean mucho y te hacen sentir una mierda. Yo recuerdo ir llorando a trabajar todos los días", manifestó la trabajadora.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.