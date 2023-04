Después de 20 años viviendo en el mismo piso, Rosi tuvo que abandonarlo tras ejecutarse su desahucio, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto al emitir este sábado.

"Pagábamos 400 euros de alquiler, pero llevamos un año sin poder pagarlo", aseguraba.

Otra vecina en la misma situación también contaba su caso: "Hemos decidido no pagar para poder llegar a un acuerdo con los dueños, pagaba 355 euros y ahora han valorado mi piso en 1.300 euros. Tengo una pensión no contributiva de 369,90 y no puedo hacer frente al pago. En estos momentos, no tendría dónde ir. Estoy esperando respuesta, a ver si no me llevan al extrarradio. Que te lleven de aquí lejos es sacarte de todo tu entorno social".

Como ellas, una joven relataba también su situación: "Tengo un bebé y dos menores, me quedaré en casa de una tía hasta que nos solucionen un poco las cosas".

Los propietarios ganaron la batalla y recuperaron las casas que heredaron de su bisabuelo, un arquitecto que construyó un bloque de viviendas en 1930 en el madrileño barrio de Lavapiés.

Sin mostrar su rostro, uno de los dueños habló con Equipo de Investigación: "He venido siendo acosado, soy profesor en la Universidad y se han pegado carteles poniendo que soy culpable, que quiero ganar dinero y que me quiero enriquecer a costa de echar a personas a la calle".

"Me deben 12.500 euros de renta y hay que sumar los gastos de suministros. Vivo en un piso normal, tengo un coche de hace 15 años y ahora tengo poco dinero. No me he ido de vacaciones los últimos años, estoy intentando solucionar esta situación", añadió.

Según aseguró el propietario, su intención es reformar las viviendas y alquilarlas: "No pienso hacer pisos turísticos, sino alquileres normales".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.