Las despedidas de soltero son más que habituales en Gandía, donde los jóvenes que están de fiesta conviven en los mismos edificios con los vecinos que residen ahí todo el año, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Paco Pajares, presidente de la asociación de Vecinos por la Convivencia de playa de Gandía denuncia "el vandalismo": "Imagina vivir en una finca y que cuando vas a la piscina hay 50 jóvenes haciendo el burro, por la noche están haciendo botellón en todas las terrazas, rompen el ascensor, las puertas no funcionan... vienen a divertirse a lo bestia y perjudican al resto".

Entre los hosteleros hay opiniones enfrentadas. "Hoy hemos tenido dos despedidas, el sábado pasado tuvimos tres y la semana que viene tenemos otra. Todos los clientes están contentos", asegura un camarero.

Sin embargo, también hay quienes opinan todo lo contrario. "Aquí en la playa no los queremos mucho, piensan que pueden romper todo y hacer lo que no hacen en su casa. Desgraciadamente, las familias no vienen", indica otro camarero.

"Yo no me beneficio de las despedidas. Habrá ciertos locales que se beneficien, son cervecerías puras y duras. Los restaurantes se llenan de familias a comer, gente que quiere estar tranquila y las despedidas de soltero los espantan", critica el dueño de un restaurante.

La mayoría de establecimientos quedan fuera del circuito de la fiesta de los solteros. ¿Qué requisitos hay que cumplir para entrar en ese negocio? ¿Quién los controla? El chiringuito más famoso de Gandía está lleno a rebosar y la mayoría celebra despedidas. En la playa hay 12 chiringuitos más, pero todos están desiertos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.