El autor del simpa de 200 personas, que estaba "ilocalizable" para la Justicia, accedió a hablar con este programa de Equipo de Investigación en 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este jueves. En presencia del abogado, el hombre reconoció que había contratado un servicio para el bautizo de su hijo que no se dio: "Yo iba a pagar una cantidad, no para 200 personas, sino menos".

El dueño del local le presupuestó el convite para 200 personas del bautizo de su hijo en 3.500 euros. "Nunca me negué a pagar, pero la barbaridad de dinero que él me pidió...", dijo, para acto seguido minimizar lo que consumieron: "Fueron dos botellas de refresco de cola y fiambre para comer". "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", sostuvo en este vídeo, donde explica por qué dejó de pagar la deuda.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de octubre de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.