Entre los diferentes inmuebles que se alquilan en Ibiza, hay una vivienda adaptada para que vivan 30 personas que cuenta con más de 100 inquilinos, como denunció Equipo de Investigación en un programa de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Vivo aquí, vine a hacer la temporada en el sector de la construcción. No imaginaba que iba a vivir en un chalé con más de 100 personas. Soy de Sevilla, tuve que pagar desde ahí el dinero del alquiler y la fianza sin saber qué era esto. Me arriesgué. Cuando vi la habitación, ya había firmado y perdía la fianza. Tengo hasta el vídeo de una rata en mi cuarto", explica un joven.

Paga al mes 400 euros por la habitación y señala a su casero, que con su chalé patera, sin la licencia necesaria, gana más de 200.000 euros cada temporada.

"Yo no tengo licencia de alquiler de vivienda, pero no hay ninguna ley que prohíba que una casa tenga 50 habitaciones. No hay ninguna ley que prohíba alquilar habitaciones, lo que pasa es que no está regulado, que eso es otra historia", justifica el propietario.

"Es una casa de 245 metros cuadrados y caben 30, o 25 personas", añade. No obstante, hay más de 100 viviendo allí.

"Trato el tema con normalidad y orgullo, esta casa será donde mejor se vive de toda isla. Llevo 14 años alquilando, hay una necesidad terrible de habitaciones y camas para la gente", añade el hombre.

Alquila a obreros y camareros cada metro cuadrado por más de 200 euros al mes, seis veces más que en las zonas más caras de España.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.