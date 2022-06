Durante los 90 'el loco del chándal' sembró el terror en el metro de Barcelona y unos años después prendió fuego a la casa de dos ancianas de un pueblo de Sevilla, Almadén de la Plata. Equipo de Investigación puso el foco en sus orígenes en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"La noche del 12 de marzo de 2017 no la olvidaré nunca. Estaba dormida y sentí que alguien llamaba a la puerta, eran unos golpes muy grandes, tremendos. Entonces, vi que la entrada estaba llena de llamas y había un fuerte olor a gasolina y humo. Me asenté muchísimo y pedí que llamaran a mi hermano", recuerda Dolores Vidal.

José Luis, exalcalde del municipio y hermano de Dolores, explica que su hermana en ese momento está totalmente aturdida: "No llora, no sabe lo que pasa". No es la primera vez que pasa, a su hermana Lucía, que vive cerca, le intentaron prender fuego un año antes.

Además, en su casa, José Luis, también ha sufrido actos vandálicos: "Me rompieron las puertas, me rompieron los coches. Estos hechos están relacionados, he presentado hasta diez denuncias".

La Guardia Civil comienza la búsqueda del autor del incendio y llega a una pista que le permite tirar del hilo. "Descubrimos un pequeño indicio al pasar por la parte trasera de la vivienda, observamos una pequeña ventana desde la que se desprendía un fuerte olor a gasolina y se podía ver un bidón", sostiene un sargento de la Guardia Civil.

Los agentes consiguen entrar finalmente en el domicilio con una orden judicial. "La casa es de una persona muy conocida a nivel nacional, Manuel González, un hombre que en los 90 cometió delitos de agresiones sexuales, e incluso llegó a cometer un homicidio, una persona bastante temida y conocida en el pueblo", sostienen.

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cómo era la doble vida del 'loco del chándal' en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.