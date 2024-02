Durante el juicio por el 23F, el general Alfonso Armada asegura ante el Tribunal que no dio a Tejero ninguna lista de su futuro gobierno. Tres meses después y tras 47 sesiones, el consejo de guerra queda visto para sentencia. En ese momento, todos los militares se fotografían juntos. En la primera fila, están sentados los de más alta graduación, como Tejero o Milans del Bosch, aunque falta el que ha negado durante el juicio su relación con la planificación del golpe: el general Armada.

El Tribunal lo condena a seis años de prisión. Por su parte, Tejero y Milans del Bosch reciben la pena máxima: 30 años. Sin embargo, n año después, el Supremo eleva la condena de Armada también hasta los 30 años. Finalmente, el general cumplió seis años de cárcel, y en 1988 acabaría siendo indultado por el Gobierno. A partir de entonces, se retiró al pazo familiar, en Galicia, cultivando camelias y geranios.

Dos años antes de morir, el general Armada concede una entrevista a Equipo de Investigación. En ella, el general golpista defiende que fue "el único" que fue "a proponer una solución". "Y eso que yo no tenía nada que ver con aquel asunto", asegura, a lo que añade que "la idea de ese gobierno" que se cuenta que él organizó para después del 23F y que "a algunos les divierte", a él le "produce risa", ya que, según dice, quiere decir que no conocen cómo es. "Yo no lo propuse, y aquellos que lo afirman solo mienten, porque no hay nada de eso", manifiesta Armada.