Los reporteros de Equipo de Investigación, en 2024, se trasladaron hasta Velilla del Río Carrión, en Palencia, para buscar a Josefina Fraile, una de las pioneras del negacionismo climático en España. Como se puede en el reportaje, emitido en 2024 y que laSexta recupera este viernes, muchos vecinos manifestaron que conocían a Fraile y las ideas que defendía.

Como explicó uno de los vecinos, Josefina fue alcaldesa del pueblo aunque su mandato duró dos años. En 2012 fue condenada por prevaricación y fue inhabilitada durante siete años. Aunque volvió a presentarse a la alcaldía, no recibió el apoyo de sus vecinos.

El actual alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez, explicó a la reportera que, a pesar de que Josefina "iba a traer muchas cosas al ayuntamiento... aquí no llego nada". "Tiene una actitud de aquí se hace lo que yo digo, y hacía y deshacía, y los demás le sobraban", añadió Pérez.

Josefina, además, fue condenada a pagar una multa por insultar al exalcalde de Velilla y al presidente local del partido. "No las solía pagar, ella prefería ir a la cárcel... buscaba el protagonismo", indicó Pérez. "Siempre ha sido una persona peculiar, muy reivindicativa", añadió.

La reportera localizó la casa de Josefina. A pesar de llamar e intentar hablar con ella, la negacionista no quiso atender al programa. Poco después remitió un correo electrónico explicando que su decisión de no participar en el programa "se debe al compromiso personal de no participar en ningún teatro".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.