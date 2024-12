Así descubrieron que Manuel engañó al matrimonio asesinado para ser el tutor de su hijo discapacitado: "De esta manera se haría cargo de su patrimonio"

La hija del matrimonio asesinado descubrió que Manuel engañó a sus padres para convertirse en el tutor legal de su hermano discapacitado y poder, así, hacerse cargo de "todo su patrimonio": "Se aprovechó de que no sabían leer ni escribir".

Los investigadores comprueban que Manolo compró la vivienda al matrimonio de Guanarteme cinco meses antes de su desaparición y su hija Loli, al buscar unos papeles de la garantía de la lavadora, que se había roto, se da cuenta de que habían hecho cambios en su testamento. "Vi que Manuel Herrera era el tutor legal de Antonio Quesada Artiles, mi hermano, que tiene una discapacidad del 87%".

Con este papel, el matrimonio de ancianos había nombrado tutor legal de su hijo a Manolo, que "se haría cargo de todo su patrimonio". "El que no estuviera de acuerdo de los hermanos, se quedaba sin herencia. Yo me quedé fría", recuerda Loli. "Por supuesto que se aprovechó de que no sabían leer ni escribir", manifiesta.

Este movimiento les hizo sospechar todavía más de que Manolo podía estar detrás del asesinato de sus padres. Porque, cuando Ana María y Antonio desaparecen, Manolo todavía sigue creyendo que es el tutor legal de su hijo discapacitado.