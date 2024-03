Tres años de la muerte del reconocido fotógrafo de 49 años José Luis Abad,Nacho Vidal explicaba en un vídeo de YouTube qué sintió la primera vez que inhaló veneno del sapo bufo en un ritual chamánico, tal y como mostró este programa de Equipo de Investigación de 2020, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

"Fumé sin saber muy bien qué iba a pasar, sin saber qué esperar. Me dijeron que abriera los brazos y mirara al sol", recordaba. "Me hizo morir, que mi alma se fuera de mi cuerpo completamente y mi cuerpo explotara. No tenía limite y mi cuerpo se convirtió en luz, formaba parte del universo. Yo era el universo, lo era todo", describía de esta forma tan llamativa en sus redes sociales.

De hecho, el actor porno achaca que dejó todas sus adicciones gracias al sapo: "No he vuelto a tomar coca, ni alcohol, ni una pastilla para dormir, que tomaba todos los días. Todo eso se ha acabado". "Lo que he conseguido con el sapo es la paz de mi espíritu", decía en este vídeo de dudosa fiabilidad, que puedes ver sobre estas líneas. Lo que no sabía, es que su experiencia acabaría formando parte de una investigación policial.

*El contenido al que hace referencia la información del texto forma parte de un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.