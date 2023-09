La Guardia Civil guiaba a Equipo de Investigación por el territorio del clan de 'Los Piños', en la avenida Guadalete de Puerto Serrano, en Cádiz, como recogió en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Se trata de un apéndice del pueblo, una calle recta, sin salida a la que los agentes describían como "una ratonera" y donde 'El Patrón' contaba con el 'respeto' de sus vecinos. "A mí no se me ocurriría dejar en la puerta de mi casa un Porsche Panamera, sin embargo su coche puede dormir tranquilamente ahí, que sabe que nadie lo va a tocar", indicaba un agente.

Recorridos los 350 metros de la calle, la Guardia Civil avisaba a Equipo de Investigación antes de continuar con el reportaje. "La van a liar", apuntaba un agente, y su compañera añadía: "Si queréis intentarlo, lo podéis intentar, pero nosotros no os vamos a asegurar que no vaya a pasar nada y que no corra peligro vuestra vida ni la nuestra".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.