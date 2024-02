Álvaro Romero, amigo y biógrafo de Antonio Tejero, habla con Equipo de Investigación y cuando que las conversaciones que tenía con el guardia civil eran sobre "fútbol, toros, mujeres y, de vez en cuando, el 23F".

El teniente coronel nació en Málaga, y era hijo de un maestro y una ama de casa. A los 23 años, se casó con Carmen, una profesora que, según Romero, era "una mujer ejemplar y una católica excelente" con la que tuvo "seis hijos". Precisamente, el 23F, el ultraderechista Juan García Carrés decidió llamar a Carmen para tranquilizarla: "Estoy hablando con Antonio por el otro teléfono y está fenomenal", expresa el ultraderechista, a lo que Carmen responde: "¡Gracias a Dios!".

"¿No puedo oírle?", le pregunta entonces la mujer del teniente coronel, tras lo que Juan García Carrés hace el intento, pero Tejero no escucha a su mujer. "Solo dice que, por Dios, no haya sangre ninguna", expresa entonces la mujer, a lo que el ultraderechista le asegura que "no va a haber sangre", y le dice que no se preocupe. "Y que salga lo mejor que pueda y que le queremos muchísimo todos", añade la mujer del golpista.