La advertencia de un experto en energía sobre las placas solares: "No llegaremos a los objetivos climáticos de 2050 solo con autoconsumo"

En Equipo de Investigación, el experto en energía Jorge Morales de Labra, director de 'Próxima Energía', analiza la revolución de las placas solares y advierte también de sus riesgos y desafíos.

Con la eliminación del conocido como "impuesto al sol", la bajada del precio de las placas solares y una factura eléctrica en constante encarecimiento, la energía fotovoltaica ha ganado protagonismo en España en los últimos años. Cada vez más particulares optan por instalar paneles en sus viviendas como fórmula de ahorro y autosuficiencia.

Así lo explicaba en 2023 en el programa Equipo de Investigación el experto en energía Jorge Morales de Labra, director de la compañía Próxima Energía. "La revolución que estamos viviendo tiene que ver con que en los últimos 13 años el precio de las placas se ha desplomado un 90% y el número de clientes se ha multiplicado. Se prevé que en cinco años un millón de tejados españoles tenga placas solares", señalaba.

Sin embargo, también advertía de los riesgos asociados al auge del sector: "Con el boom de instalaciones fotovoltaicas están empezando a aparecer problemas, accidentes y fraudes".

Sobre la posibilidad de vivir únicamente del autoconsumo, era claro: "Con solo autoconsumo solar, no. Nunca al 100%. Serán necesarias también grandes plantas sobre suelo".

En su opinión, "no llegaremos a los objetivos climáticos de 2050 únicamente con autoconsumo; existe una obligación moral y de supervivencia que obliga a combinarlo con grandes instalaciones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de febrero de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.