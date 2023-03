"Wow". Así reaccionaba Esther, una tarotista entrevistada por Equipo de Investigación, al conocer cuánto llegó a cobrar por un solo ritual la vidente Pepita Vilallonga, condenada por estafa: más de 4.000 euros. Una cantidad que dista mucho de los precios por los que la propia Esther ofrecía sus rituales y por los que, según relataba al programa, ingresaba entre 1.000 y 1.200 euros al mes.

Al conocer cuánto llegó a cobrar Vilallonga por un único ritual, la vidente no ocultaba su sorpresa, asegurando que ese precio dentro del mundo de la videncia no es normal "para nada". "No la había escuchado esa cantidad en mi vida", aseguraba Esther, que tachaba esa cantidad de "aberración". Puedes ver su reacción en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.