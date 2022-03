Mamen Mendizábal quiere saber qué críticas reciben sus invitados (Toni Cantó, Josep Pedrerol, Mariló Montero y James Rhodes) en redes sociales.

Así, la periodista pregunta a Toni Cantó cómo se ha dado cuenta con él de que "cambiar de partido político penaliza".

Toni Cantó confiesa a Mamen que él ha cambiado de partido "pero no de ideas". A pesar de ello, no entiende cómo puede seguir habiendo "comunistas": "Me parece acojonante".

"Creo que en ciertas cosas hay clases y que hay gente que somos moralmente superiores a otros", explica Toni Cantó. Así, asegura en este vídeo cómo se siente "moralmente superior a un tío de Bildu". En el vídeo que acompaña a estas líneas explica el porqué.