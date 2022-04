En la nueva entrega de Encuentros inesperados los cuatro protagonistas han hablado sobre el amor, el sexo y la pareja junto a Mamen Mendizábal. Judit Mascó, Juanma López Iturriaga, Samantha Hudson y Manuela Carmena han sido los cuatro personajes públicos presentes en el debate.

Antes de llegar a la mesa e iniciar su 'encuentro inesperado', los asistentes han tenido la oportunidad de conversar por parejas, saludarse y conversar. Ha sido el caso de Manuela Carmena y Samantha Hudson, viejas conocidas que se admiran mutuamente.

"Me siento como una eminencia", ha asegurado la actriz al ver a la excaldesa. Después de ponerse al día y de comentar el despampanante look polar de Samantha Hudson, ambas han picoteado algo del catering del programa. Entre la gran variedad de aperitivos no podían faltar las tradicionales magdalenas de Manuela Carmena.

Cuando Samantha Hudson ha agarrado el bollo, Carmena ha revelado que llevaban mantequilla. Esto ha puesto a la artista en un brete: "Dios mío es que creo que he dicho que soy vegana públicamente, entonces a lo mejor esto es como una traición". Como puede verse en el vídeo principal, Samantha Hudson lanzará una pregunta al aire antes de tomar su decisión: "¿Qué importa más el veganismo o Manuela Carmena?".