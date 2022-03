La última entrega de Encuentros inesperados también ha tenido un final feliz y muy musical. A pesar de que los invitados han tenido sus diferencias a la hora de hablar de la masculinidad, el feminismo o los piropos, han sabido poner un broche de oro a este encuentro de personalidades tan dispares.

Mamen Mendizábal ha propuesto a Maikel Delacalle cerrar el encuentro con un rap: "Tú, que eres el rey de la improvisación, creo que tienes que acabar con algo". Sin dudarlo, Delacalle se ha lanzado a rapear y ha elaborado una canción instantánea en la que, como puede escucharse en el vídeo principal, ha logrado incluir a los asistentes a este 'encuentro inesperado'.

Tras recibir el aplauso de sus compañeros, Maikel Delacalle ha brindado junto a Mamen Mendizábal, Santi Cañizares, José Bono y Marc Giró. Además, se han mostrado algunas de las publicaciones que los invitados compartieron con Mamen en su chat posterior y en las que Bono aparece mostrando su faceta más deportiva.

Bono: "Las mujeres llamaban 'el amo' a sus maridos"

José Bono ha recurrido a una anécdota personal al hablar de las razones del feminismo: "Yo nací en el año 50 en un pueblo de Albacete donde las mujeres hablaban de su marido diciendo: 'No está el amo'". Además, el expolítico socialista ha explicado por qué se llamaba "el amo" al marido y cómo era la situación en su casa, en la que su abuelo "mandaba".

Giró: "¿No será, al final, que nos molesta la polla?"

Maikel Delacalle explica que no conocía el término 'manspreading' pero cuenta que "solamente un hombre puede saber por qué abrimos tanto las piernas". Delacalle insiste en que si las cierra mucho, se encuentra "incómodo". Marc Giró alucina: "¡No será este el problema del macho, al final, que nos moleste la polla!".

Cañizares: "El fútbol es un sector donde los gays no han decidido entrar"

Mamen Mendizábal, capaz de mimetizarse con sus invitados durante los encuentros, ha sido quien ha lanzado el tema sobre la mesa: "Me cuesta mucho entender que en la liga española, que en los equipos importantes españoles, no haya ningún jugador gay". En este vídeo pueden verse y escucharse las explicaciones de Santi Cañizares. "No hay demasiados homosexuales. No debe haber muchos cuando yo no me he percatado", ha señalado el exfutbolista. Además, ha añadido: "Creo que el fútbol es un sector donde los gays han decidido no entrar".

Maikel Delacalle: "Hasta en la canción más cachonda no digo nada malo de una chica"

Santi Cañizares, José Bono, Marc Giró y Mamen Mendizábal ven el videoclip de 'Una pregunta' con Maikel Delacalle delante. "¿Qué temperatura hace en los platós donde grabáis los videoclips porque debe de haber una temperatura diferente para los hombres y las mujeres", comenta Mendizábal al empezar la visualización y ver a hombres con chaqueta y mujeres en bikini.