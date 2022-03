En la primera entrega de Encuentros inesperados la fe y el papel de la Iglesia en la sociedad ha sido el tema principal. No obstante, también ha habido tiempo para hablar de otros asuntos, como la salud mental.

Antes de reunirse con Mario Vaquerizo, Oriol Junqueras y la presentadora Mamen Mendizábal, Ana Iris Simón y Alberto San Juan han tenido una conversación en la que han hablado de cómo las redes sociales tienen su lado oscuro.

"No tengo redes, por lo que no sé lo que se dice de mí en redes ni quiero saberlo", comenta el actor en el vídeo que acompaña a la noticia. Seguidamente, ha expuesto que no tiene cuentas en plataformas de este tipo por su "tendencia a la ansiedad que se podría llegar a disparar".

Además, San Juan ha puesto varios ejemplos de los peligros de situaciones tan cotidianas como, por ejemplo, publicar una opinión en Twitter. Ana Iris ha coincidido con él y ha explicado cómo gestiona las polémicas que surgen cada vez que publica una columna de opinión.