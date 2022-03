Marc Giró, José Bono, Maikel Delacalle y Santi Cañizares se sentarán a la mesa con Mamen Mendizábal este jueves a partir de las 22:30. En esta peculiar reunión, los presentes hablarán de un tema que cada vez cobra mayor relevancia social: la masculinidad.

Las perspectivas de estos cuatro hombres, y la de la propia Mamen Mendizábal, permitirán al espectador conocer visiones diversas y emitidas desde el respeto sobre este asunto. Marc Giró, periodista con amplia trayectoria en medios especializados de moda y lifestyle, dará una de las opiniones más impactantes.

Tal y como se muestra en el vídeo que acompaña a la noticia, el comunicador expondrá su experiencia personal: "Yo me he esforzado muchísimo por no ser macho. Ser o no ser macho era una construcción y a mí me tocaba por nacimiento: '¿Tú tienes pito? Para alante, macho'".

Las palabras de Giró provocarán la risa de Maikel Delacalle, mientras que Cañizares cuestionará sus palabras: "¿Te acuerdas de que te dijeron eso? Si no te podías acordar...".