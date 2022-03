En la segunda entrega de Encuentros Inesperados, Mamen Mendizábal confiesa a Maikel Delacalle que no le conocía antes de preparar este programa ya que no sabe mucho de música urbana: "No estoy en la música urbana porque la he considerado machista", confiesa. "Me parece que las letras están muy sexualizadas", añade la presentadora.

"Creo que soy el único artista urbano que viene de la calle de verdad que no le falta el respeto a las mujeres", le responde Delacalle.

Mamen Mendizábal le propone poner una de sus canciones para ver el videoclip y escuchar la letra. Así, Santi Cañizares, José Bono, Marc Giró y Mamen Mendizábal ven el videoclip de 'Una pregunta' con Maikel Delacalle delante. "Te voy a hacer callar", asegura Delacalle. Pero para que a Mamen la hagan callar... "tiene que llover mucho". "¿Qué temperatura hace en los platós donde grabáis los videoclips porque debe de haber una temperatura diferente para los hombres y las mujeres", comenta Mendizábal al empezar la visualización y ver a hombres con chaqueta y mujeres en bikini.