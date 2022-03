En Encuentros inesperados puede pasar cualquier cosa, incluso que la hija de un exministro de Defensa entre por teléfono para hablar con uno de sus artistas favoritos. Así ha sucedido en esta entrega del programa de Mamen Mendizábal en la que Sofía Bono ha podido conversar con Maikel Delacalle.

La situación ha surgido cuando José Bono ha reproducido un audio de su hija, a la que había mandado previamente una foto con Maikel Delacalle. "No te lo voy a perdonar en la vida", espetaba la joven a su padre, ya que es fan del rapero. Para compensar, Delacalle ha videollamado a Sofía Bono durante el programa.

"No me lo creo", ha comentado la joven al ver al cantante tras la pantalla. Maikel Delacalle ha aprovechado para elogiar a José Bono y para lanzar una propuesta a Sofía: "Para la próxima, vienes tú o que me invite él a comer a casa unos caquis o algo y voy yo para allí".