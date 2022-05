Esta semana en Encuentros inesperados, las citas son el tema estrella de una conversación que ha contado con Eduardo Rubiño, Juan y Medio, Lorena Castell y Carmen Lomana. Junto a Mamen Mendizábal, los invitados han reflexionado sobre diferentes aspectos relacionados con ligar, entre ellos el uso de la tecnología.

Rubiño cree que "tenemos vidas muy precarias" en las que "no tenemos tiempo, vamos estresados", especialmente la gente joven, que no "tiene posibilidades de proyectarse a futuro". Por ello, el político de Más Madrid defiende la utilidad de las aplicaciones para ligar. Sin embargo, Juan y Medio piensa que "nuestras vidas no son más fáciles que las de nuestros padres y ellos lo consiguieron hacer".

En el vídeo sobre estas líneas, el humorista y presentador afirma que "hay que dejar un poquito de lado lo virtual y centrarte en la carne, en la piel, en el contacto, en la educación, en el respeto y en la conversación", unas palabras que comparte totalmente Lorena Castell: "Animo a que la gente se mire más, en el metro, en el café por la mañana, porque ahí es donde encuentras la verdad".

El 'match' de Carmen Lomana y Juan y Medio en Tinder

