Mamen Mendizábal inicia un debate en la mesa de Encuentros Inesperados con uno de los vídeos del cura de Valdepeñas: "Esos 'guarrinchogueos' que tenéis en Internet. Todas esas cosas son relaciones que no son relaciones, hijos míos(...) Desde la revolución sexual de los años 60, el ser virgen parece un defecto, ¿todavía no lo has hecho?", cuenta en la iglesia.

A pesar de que Samantha Hudson comparte la misma opinión que el polémico cura, Juanma López Iturriaga confiesa que para él, que "un cura hable de sexualidad, me entra por una oreja y me sale por otra".

En este vídeo, el ex jugador de baloncesto cuenta cómo creció en un colegio de curas donde solo había niños, hizo la carrera de Ingeniería Industrial en una época donde solo la estudiaban chicos, fue jugador de baloncesto durante trece años con solo compañeros de equipo... "Yo la primera mujer con la que trabajé fue con 32 años, cuando me retiré", confiesa. Así, asegura que esta educación "por mucho que no quieras, te marca".