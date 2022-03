Este jueves a partir de las 22:30, laSexta emitirá una nueva entrega de Encuentros inesperados. El odio en redes sociales será el tema que los cuatro invitados abordarán junto a Mamen Mendizábal.

En esta ocasión, Josep Pedrerol, Mariló Montero, Toni Cantó y James Rhodes se sentarán en la mesa con la comunicadora para exponer como viven las afrentas, las polémicas y los conflictos en el mundo virtual.

James Rhodes, que se vio implicado en una espiral de odio después de que se le concediese la nacionalidad española por carta de naturaleza, explicará a los presentes cómo lidia con los mensajes de odio en Instagram. "A veces tengo un mensaje en Instagram tan vil y respondo: 'Tío, ¿qué te pasa? No me conoces, ¿por qué has escrito esto?'".