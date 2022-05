La muerte y el envejecimiento son obsesiones que nos acompañan durante toda la vida. Saber aceptarlo o luchar contra ello se convierte en algo que define nuestro modo de vida. ¿Es egoísta luchar contra la mortalidad y la enfermedad? ¿La obsesión por ser eternamente jóvenes nos perjudica más que ayudarnos?

El escritor Juan José Millás, el actor y director Santiago Segura, la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y la actriz Bibiana Fernández se unen a Mamen Mendizábal en el último Encuentros Inesperados de la temporada para hablar de cómo afrontamos el paso del tiempo.

Juan José Millás, no entiende por qué vemos difícil hacernos mayores "si no tenemos experiencia". Cree que "ahora le pedimos a la medicina lo que antes le pedíamos a la religión, que es la vida eterna". Y está convencido de que "hacemos demasiado drama con el paso del tiempo, es un cambio progresivo y te puedes ir acostumbrando"

Santiago Segura admite que está "obsesionado con la muerte desde niño", porque "lo que peor llevo de la vida es saber el final de la película". El cineasta está seguro de que "con el paso del tiempo es más lo que pierdes que lo que ganas".

Susana Díaz afirma que ser madre después de los cuarenta le hace sentirse joven: "Como he sido madre tan mayor, mi sensación no es la de irme deteriorando sino de ir desafiando a la naturaleza". La hoy senadora asegura que no tiene "ninguna prisa ni ninguna curiosidad por morirme".

Bibiana Fernández reivindica que igual que "he elegido cómo he querido vivir, me gustaría poder decidir también cómo morir". Asegura que más que la muerte "me da miedo el sufrimiento". Y admite sin problemas que "soy muy aficionada a las operaciones de estética. La belleza es muy tirana".

La obsesión por detener el tiempo

Las preguntas de Mamen conducen la charla: ¿En qué momento se considera que alguien es mayor? ¿Quién lo decide? ¿Tiene sentido querer ser inmortales? ¿Nos gustaría saber cuándo vamos a morir? ¿Deberíamos poder decidir sobre la propia muerte? ¿Hasta cuándo tendremos que alargar la vida laboral si va aumentando la esperanza de vida?¿Por qué sigue costando tanto afrontar y gestionar la muerte si es lo único que sabemos que nos va a pasar?

El deterioro del cuerpo y la salud con el paso del tiempo, la pérdida o no del deseo sexual con la edad, la midorexia o cuando la obsesión por la eterna juventud condiciona la vida de una persona, o la presión social sobre los personajes públicos, sobre todo mujeres, para parecer siempre jóvenes, aparecen también en la conversación.

Torrente, la afición a tomar pastillas y los pocos vicios que quedan gratis

Fuera de la mesa, Susana Díaz no se muerde la lengua y le confiesa a Santiago Segura que sus primeras películas le "daban grima". Mamen propone un experimento a los invitados: añadirse y quitarse 20 años con una aplicación. Bibiana Fernández admite que es tan aficionada a tomar pastillas que incluso "si me tomo cianuro me sienta bien". Susana Díaz reivindica el chovinismo sevillano y Bibiana y Santiago destacan las redes sociales y la masturbación como únicos vicios que quedan "que son gratis".

Este jueves, una nueva entrega de Encuentros Inesperados, a las 22:30 horas, en laSexta: 'Inmortales'.