Este jueves a partir de las 22:30 llega a laSexta una nueva entrega de Encuentros inesperados. En esta ocasión, Mamen Mendizábal reúne a cuatro personajes públicos para hablar de la felicidad.

La presentadora y coach Anne Igartiburu, el diputado del Congreso Íñigo Errejón, la actriz Yolanda Ramos y el trader bursátil y escritor Josef Ajram son los cuatro invitados a esta conversación distendida que lleva por título "dictadura de la felicidad".

Bajo este paraguas, los asistentes abordan diversos temas como el éxito, el fracaso, la superación personal, la autoayuda o la presión por ser felices, que se ha incrementado en los últimos tiempos debido al auge de las redes sociales y a la popularidad de la psicología positiva.

Los invitados de Encuentros inesperados opinan sobre la felicidad

En este 'encuentro inesperado', Íñigo Errejón habla de la generación de expectativas y de cómo afectan a la felicidad: “Si te convences de que lo puedes lograr todo, cuando no lo logres pensarás que es culpa tuya, y el ser humano no lo puede todo, no somos superhéroes”. Por otra parte, sorprende a los presentes con el concepto "derecho al fracaso" que, según el político, depende de "cuántas tiradas tiene cada uno en la vida".

Anne Igartiburu da su propia definición de felicidad y defiende que, para alcanzarla, no hay que aceptar que es algo que "está fuera de nosotros". Como contrapunto, Yolanda Ramos se pregunta si todo el mundo es más feliz que ella y si es "la única desgraciada".

Por último, Josef Ajram opta por un planteamiento dicotómico y asevera que "el ser humano nace programado para ganar o perderlo todo". También piensa que las redes sociales tienen una gran influencia sobre la felicidad y que los seguidores no lo son todo.

El encuentro surrealista entre Yolanda Ramos e Íñigo Errejón

Más allá del intercambio de ideas, en esta nueva entrega de Encuentros inesperados también hay tiempo para las risas. Así lo demuestran Yolanda Ramos e Íñigo Errejón, que tienen la oportunidad de conocerse y protagonizar un momentazo delirante, con pregunta picante incluida, antes de reunirse con el resto de sus compañeros.

Yolanda Ramos habla del consumo de antidepresivos

Para romper una lanza a favor del cuidado de la salud mental y de los estigmas que pesan sobre las personas que están en tratamiento psicofarmacológico, Yolanda Ramos cuenta abiertamente en Encuentros inesperados su experiencia con los antidepresivos.

"Cuando nadie lo había dicho, yo conté que tomaba pastillas antidepresivas", expone la actriz. Además, señala el afán de ocultar que existe con respecto a este tema: "¿Es que soy la única? Aquí todo el mundo respira del diafragma para arriba".

La felicidad de los bebés para Josef Ajram y Yolanda Ramos

En este 'encuentro inesperado', los invitados también debaten sobre la felicidad de los bebés. Josef Ajram es el encargado de sacar el tema y Yolanda Ramos le interrumpe para realizar una escatológica intervención.