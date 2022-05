Esta noche en Encuentros inesperados Mamen Mendizábal ha reunido a Eduardo Rubiño, Carmen Lomana, Lorena Castell y Juan y Medio para hablar de citas. Los encuentros románticos han evolucionado mucho en los últimos años con la aparición de las aplicaciones de citas, uno de los múltiples temas relacionados sobre los que han debatido los asistentes al programa.

La importancia de saber decir que no también ha sido otro de los asuntos que se han tratado en la conversación. Eduardo Rubiño ha confesado ante Mamen Mendizábal y el resto de los invitados que ha llegado a "liarse sin querer" con personas por no tener herramientas para gestionar la situación. "Alguna vez a mí puede ser que me haya pasado", ha confesado Lorena Castell.

Mamen Mendizábal ha sido muy contundente a la hora de extraer una moraleja de estos relatos: "Hay que aprender a decir no, a uno mismo y en todo en la vida". Por su parte, Juan y Medio se ha mostrado muy sorprendido ante las confesiones de sus compañeros, pero ha reflexionado sobre cómo mucha gente mayor terminaba contrayendo matrimonio por insistencia de una de las partes.

¿Cómo sería Carmen Lomana en una aplicación de citas?

En esta entrega de Encuentros inesperados, los invitados han tenido la oportunidad de hablar de sí mismos como si fuesen la biografía del perfil de una aplicación de citas. Carmen Lomana ha sorprendido a sus compañeros realzando su glamour y un atributo físico.