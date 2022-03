Este jueves, José Bono, Maikel Delacalle, Santi Cañizares y Marc Giró se reúnen con Mamen Mendizábal en la segunda entrega de Encuentros Inesperados para hablar de 'machos'.

Antes de llegar a la mesa de debate, los invitados se van conociendo en diferentes salas donde se olvidan que las cámaras ya están grabando y se muestran tal y como son.

Así José Bono se ha encontrado con el rapero Maikel Delacalle. Ambos han tomado un café y han hablado de Franco: "Yo fui político y me dediqué a la política por ir en su contra", asegura Bono. "Con mi abuelo no te hubieras llevado bien", responde Delacalle quien sabe seguro que si Franco gobernara, estaría preso: "No te quepa duda".

El manspreading

Mamen Mendizábal menciona el término 'Manspreading', haciendo referencia a cuando un hombre se sienta con las piernas abiertas, invadiendo el espacio de otros. La periodista echa la vista por debajo de la mesa y no ve mucho 'manspreading', pero el rapero Delacalle cuenta por qué se puede dar: "Solamente un hombre puede saber por qué abrimos tanto las piernas". Ante las risas de los demás invitados, Delacalle añade: "Si cierro mucho las piernas estoy incómodo".