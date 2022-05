"Estamos tardando en quedar para ir a ver a Cayetano en su finca". Esta ha sido la singular propuesta que Mamen Mendizábal ha realizado a Cayetano Martínez de Irujo, Ana Morgade, Daniel Guzmán y Gabriel Rufián en la última entrega de Encuentros inesperados.

Por su parte, Cayetano Martínez de Irujo no ha dudado en invitar a todos los presentes a acudir con él al club de campo para que puedan verle montar a caballo. "Al club de campo yo no puedo ir", ha dicho Gabriel Rufián nada más escuchar al aristócrata. Mamen Mendizábal y Daniel Guzmán se han sumado a las palabras del político de ERC.

"¿Tiene urticaria la gente en el club de campo? Es un club muy abierto", ha respondido Martínez de Irujo a sus compañeros. Guzmán ha aprovechado el momento para contar una anécdota: "A mí se me rompió el coche y me echaron". Después, Rufián ha explicado el verdadero motivo por el que no puede acudir a ese plan y que está relacionado con los medios de comunicación.

Gabriel Rufián y los prejuicios sobre la izquierda

A pesar de estar en contra de visitar el club de campo, Gabriel Rufián hablará sobre los prejuicios que pesan sobre algunas personas de izquierdas en relación a las posesiones materiales.