En la última entrega de Encuentros inesperados, Mamen Mendizábal ha reunido a Yolanda Ramos, Josef Ajram, Íñigo Errejón y Anne Igartiburu para hablar de la felicidad y otros temas relacionados como el éxito, el fracaso o la frustración.

Antes de conocer a sus compañeros, Íñigo Errejón y Yolanda Ramos han podido conversar a solas, compartir sus opiniones e, incluso, contar alguna que otra anécdota curiosa. Después de expresar su ilusión por participar en el programa de Mamen Mendizábal, la humorista y el político han hablado de sus vidas personales.

La conexión ha resultado evidente desde el primer momento. Tanto es así que Íñigo Errejón ha invitado a Yolanda Ramos a visitar el Congreso: "Vente un día". Lo que el político de Más País no esperaba es la confesión que le ha hecho la actriz: "Una persona me entró al Congreso y me senté en vuestras sillas".

Lo que ha terminado de dejar de piedra a Errejón ha sido la arriesgada y "rompedora" instantánea que Yolanda Ramos intentó capturar en el interior del hemiciclo. "Me corté", ha comentado la actriz, que ha explicado los motivos por los que decidió no hacerse la fotografía.

La frescura de Yolanda Ramos en Encuentros inesperados

Antes de abordar el tema de su fotografía fallida en el Congreso de los Diputados, Yolanda Ramos realizará una pregunta picante a Íñigo Errejón mientras ambos leen tarjetas de felicitación.