Bertocho: "Geppetto, ¿por qué me hiciste sin pene?"

PINOCHO ES BERTOCHO

Pinocho, el de la película, cumple 75 años. ¿Cómo estará Pinocho en la actualidad? En el aire ha podido comprobarlo con... 'Bertocho'. Mientras Geppetto le enseña su nueva estantería, Bertocho no puede dejar de insistir: "Te he pedido que me hagas una piba", pero su padre cree que todavía no tiene edad para ello porque Bertocho, como Jordi Hurtado, no cambia nunca. Lo que no sabíamos es que Hurtado es una marioneta, y Rajoy también, según Gepetto, quien dice que a Rajoy se lo compró una niña de Alemania, Ángela: "Todavía juega con él", asegura Geppetto.