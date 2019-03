HA PERDIDO 10 KILOS EN 4 MESES

Buenafuente y Berto han reibido la visita de Angela Merkel. La canciller alemana se ha sometido a una dieta rigurosa a base de fruta y verdura, que básicamente consiste en quitarse el "chorizo, el jamón, el vino...", es decir, ha recortado "todo lo español". Ahora se pasea por el plató como si fuese la pasarela Cibeles, al ritmo de 'I'm sexy and I know it'.