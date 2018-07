Marc Giró: "Hay que descubrir a la loca que todos llevamos dentro"

IR A TERAPIA, PROPIO DE LOS ELEGANTES

La semana pasada, Marc Giró aseguraba en el plató en En el aire que el hombre más importante de una mujer es el masajista. Pero, Giró también cree que el terapeuta juega un papel fundamental en la vida de una fémina. "Ir a terapia es una actividad propia de los elegantes. Si no quieres ir a terapia porque crees que no lo necesitas, no lo hagas por ti, hazlo por el resto", afirma Marc. Además, asegura: "Confundir a un amigo con un psiquiatra no está bien".