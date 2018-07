Jorge Ponce: "Si el cine es un arte, las salas de cine no son sitios para hablar por teléfono o tener un orgasmo"

CÓMO COMPORTARSE EN UN CINE

Jorge Ponce y José Corbacho nos dan un curso avanzado de cómo comportarse en el cine. La primera regla es no hacer ruido cuando se come, además de no hacerse el listillo, de moderar tu entusiasmo y de no hacer preguntas. "El cine es el séptimo arte y es el único que va enumerado. ¿Cuál sería el primero? y ¿el cuarto sería la pintura, la literatura, liarse un porro en un día con mucho viento...? Sea como sea si el cine es un arte, las salas de cine son como los museos, no son sitios para hablar por teléfono, comer o tener un orgasmo", afirma Ponce.