Javier Coronas nomina el emoticono 'tres cañas de bambú', para que abandone WhatsApp

EL EMOTICONO DE LA PAELLA PODRÍA LLEGAR A WHATSAPP

El mundo de las redes sociales no sería lo mismo si no existieran los emoticonos. El humorista valenciano Eugeni Alemany viajará a Silicon Valley con el objetivo de lograr que incluyan la paella en WhatsApp. Andreu, Berto, Ponce y Coronas han decido nominar a unos cuantos emoticonos para que abandonen la aplicación. Por su parte, Bob ha encontrado una encuesta que asegura que “ la gente que utiliza las redes sociales, tiene más sexo que la que no los usa”.