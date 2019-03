‘TU CARA NO ME SUENA’

Andreu Buenafuente y Berto Romero tienen una entrevista con una persona de la que no saben su identidad. Por la puerta entra un invitado caracterizado de tal manera que no podrán conocer quién es y tendrán que adivinarlo haciéndole preguntas que el incógnito responderá utilizando el sampler. Tendrán que adivinarlo en ‘Tu cara no me suena’, donde cuentan también con la ayuda del público.