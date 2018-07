Eduardo Gómez: "Me gustaría estar rodeado de guiones y tirarlos a tomar por culo"

EDUARDO GÓMEZ ESTÁ EN EL AIRE

Después de que un día llamase de forma inesperada al programa, Eduardo Gómez llega al plató de En el aire para hablar con Buenafuente y Berto. El actor decidió dejar de hacer series porque si no, asegura que le iba a dar "un jamacuco". Aún así, no deja de hacer reír a la gente: "Que se rían de mí, incluso cuando no intento hacer gracia, me jode", confiesa, y aprovecha para comentar sus intenciones: "Hacer lo menos posible, ganando un pastizal".