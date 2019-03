Daniel Diges: "Para el musical, caliento haciendo ópera"

ANGIE Y DIGES ESTÁN EN EL MUSICAL 'HOY NO ME PUEDO LEVANTAR'

Daniel Diges y Angie, dos de los protagonistas de 'Hoy no me puedo levantar', visitan el plató de En el aire. Nada más entrar, cantan un especial de 'Mecano', dedicado al programa de Buenafuente. Así se sientan a hablar con el presentador sobre el musical en la capital, de la canción 'Algo pequeñito', de cine y del paso de ambos por 'Tu cara me suena'.