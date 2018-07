Anabel Alonso: "Soy una mujer conocida por su cerebro y por sus tetas"

LA ACTRIZ Y 'EL EUNUCO' ESTÁN EN EL AIRE

La actriz Anabel Alonso llega al plató de En el aire para hablar de su obra de teatro: "El Eunuco", una tragedia griega actualizada, aunque sea de tema universal: "Seguimos riendo y llorando con las mismas cosas", asegura. Buenafuente se sorprende al ver lo bien que explica el contenido de la obra sin desvelar lo que ocurre, y ella no se extraña: "Soy una mujer conocida por su cerebro y sus tetas", confiesa. Además, habla sobre su experiencia en 'Me resbala', el programa de Antena 3: "Yo siempre quise hacer de Lara Croft, y esto es lo más cercano que he visto", desvela.