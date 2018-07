Berto Romero: "Me la pela Bárcenas"

HOY ESTÁ EN EL AIRE LA IMPROVISACIÓN

Andreu Buenafuente y Berto Romero llegan al plató en los 150 programas de En el aire. Ninguno tiene guión por lo que no saben lo que les va a ir pasando a lo largo del programa. Así, Jorge Ponce les va introduciendo las noticias del día y ellos las van comentando: "Bárcenas pasará su segunda navidad en prisión", anuncia. Berto se queda sorprendido: "¿Ya ha pasado otro año? Me la pela Bárcenas, me importa lo viejo que me estoy haciendo", confiesa.