Manu Sánchez se convierte en Oliver y Benji: "Si tocan el fútbol iré a la revolución"

LA CABECERA DE 'EL ÚLTIMO MONO'

En la nueva cabecera de 'El Último Mono', Manu Sánchez se convierte en Oliver y Benji para tratar el tema de la importancia que se le da al fútbol a nuestra sociedad. "Pueden existir las tarjetas 'black', pueden desmantelar la Sanidad, pero no un domingo sin darle al balón. Si tenemos fútbol no existe corrupción, mientras hay fútbol Rato nunca existió, si no falta fútbol el paro nunca subió...", canta el presentador del programa.