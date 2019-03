Montoro y Cantó protagonizan: 'Sesión de control al cine español''

Era la típica mañana de miércoles en la Sesión de Control al Gobierno, cuando el diputado Toni Cantó hizo una pregunta: "¿Cuál es el título de la última película española que ha visto usted en el cine?".

El ministro Montoro responde a su manera: "Decirle al señor diputado, las curiosidades luego ya las hablamos en el pasillo, si le parece”. No le parece, al diputado Cantó sí le interesan las películas. Insiste: "Mire señor ministro, el problema es que a usted le parece que mi segunda pregunta es una curiosidad. No lo es, es algo muy serio. Los españoles le han elegido a usted para que ayude a la creación de riqueza y empleo, no para que ejerza de crítico cinematográfico".

Y continúa con su retórica en forma de pregunta. "¿Usted se imagina a nuestro ministro de Industria cuestionando la calidad de los coches que se fabrican en este país? ¿Al de Agricultura cuestionando el sabor de alguna de nuestras hortalizas? Opine sobre las políticas de su ministerio señor Montoro", pide Cantó. Que claro, tiene ejemplos.

"La subida del IVA también en cultura está ayudando al estancamiento de nuestra economía. La deuda pública pronto sobrepasará el 100% del PIB. ¿Qué le parece esa película, señor Montoro? Los países de nuestro entorno cuidan de nuestro sector cultural con un IVA súper reducido o con una ley de mecenazgo porque entienden que la cultura no es un gasto, es una inversión. Baje el IVA de una vez señor Montoro, también en cultura".

Y va un paso más lejos, referencia cinematográfica para criticar políticas del Gobierno. "Hace años, decenas de miles de españoles pasaban los lunes al sol, hoy millones de españoles, por su culpa, pasan los lunes, los martes, los miércoles y el resto de la semana al sol; preguntándose qué he hecho yo para merecer un Gobierno como el suyo, señor Montoro".

En este punto responde Montoro, menos amigo de emplear títulos de películas. "En la reforma tributaria que llevaremos a cabo en los primeros meses del año también tendremos en cuenta cuáles son sus mejores condiciones financieras y tributarias".