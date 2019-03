"¿Cómo vendió el Partido Popular el copago en campaña electoral?"

'El Objetivo' vuelve a vigilar esta semana muy de cerca a los políticos. Y es que desde que empezó la crisis "no han dejado de pedir sacrificios, pero sacrificios a los ciudadanos", explica Ana Pastor. Sacrificios como el copago, una medida que entrará en vigor esta semana aunque todavía tardará en implantarse. ¿Cómo lo vendía el Partido Popular durante la campaña? 'El Objetivo' se ha centrado en los pensamientos que tenían los políticos, para ello han tirado de hemeroteca... ¿Seguirán los políticos pensando lo mismo ahora que han llegado al Gobierno?

De esta forma comienzan con las declaraciones de Javier Arenas, quien aseguraba firmemente: "No estoy de acuerdo con el copago", y así le seguían los demás políticos: María Dolores de Cospedal con su certeza en explicar que "el copago no figura en el programa electoral del Partido Popular", Alberto Ruiz Gallardón, quien decía claramente en una entrevista: "No al copago en Sanidad", Carlos Floriano que confesaba rechazar el copago sanitario...

Les vigilan con lupa, y es que a veces los políticos tienen tanta exposición mediática que tienen que tirar de ejemplos muy concretos. Por ello, el equipo de 'El Objetivo' también ha hecho una selección de los políticos que a veces usan a los animales en sus discursos.