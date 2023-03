Su nombre salió en las noticias de todo el mundo. La ajedrecista iraní Sara Khadem decidió participar en una competición sin velo, una decisión que le ha impedido volver a Irán, que ha emitido una orden de arresto contra ella.

En El Objetivo, Khadem explica que una entrevista como la que ha concedido a Ana Pastor sería "un sueño" en Irán por todas las trabas que tendría que superar. Sobre su acto, confiesa que pensó que no se sentiría bien si llevaba el velo.

"Sentía que estaba mintiendo a los demás, te sientes hipócrita. Quería pararlo, pero con lo que estaba pasando en Irán sentí que era el momento de hacerlo", comenta. Al hacerlo, recibió una llamada que le 'sugirió' llevar el velo si quería seguir compitiendo, pidiéndole hacer un "vídeo de rectificación". "Preferí no hacerlo y me dijeron que era mejor que no volviese", añade.

Ahora se encuentra en España, donde se siente "muy segura"; no obstante, cree que habrá un momento en el que "pueda volver" a su país. "A mi hijo quiero decirle que intenté hacer lo correcto", comparte con Pastor.