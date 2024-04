¿Qué ha sido de Luis Rubiales después de su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)? Ana Pastor traslada esta cuestión al propio Rubiales en República Dominicana, donde explica que contaba con unos ahorros después de trabajar "muchos años".

Eso sí, reconoce que hasta ahora no ha tenido ingreso alguno, pero sí "la oportunidad de conocer gente". En este tiempo, ha logrado cerrar un contrato con una empresa coreana para la gestión de NFTs por valor de 1,8 millones de dólares. "En cuanto salió el primer NFT me llamaron diciendo que habían recibido muchas presiones desde España y cancelaron el contrato. Me está siendo muy difícil", añade.

Rubiales insiste en que todo el dinero que tiene en sus cuentas es fruto de su "trabajo" y de sus "ahorros". "Ahora he estado tratando de empezar a hacer negocios. Aquí y en otros sitios", agrega Rubiales.