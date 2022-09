El cantante Miguel Ríos ha reflexionado sobre la vejez en El Objetivo y ha señalado que hay que vivir "las edades que estás pasando plenamente", algo que hace que "acabes mejor y que tengas un final en el que sigas teniendo ilusiones".

"Los 78 años son iguales para todos los seres humanos. Lo que hay que tener como objetivo en la vida es pensar que no puedes hacer algo que no te corresponde a la edad que estás", ha dicho.

"Hablar de la tercera edad me reconforta mucho y hablar de lo que pasa la gente de la tercera edad que a lo mejor no ha tenido la suerte que he tenido yo. Lo que me conmueve de esta gente es la gana de lucha que tienen", ha señalado.