La reflexión de Alejandra Silva sobre España: "No nos valoramos lo suficiente"

Richard Gere y Alejandra Silva, mujer del actor, prácticamente se han convertido en una especie de embajadores de España por las buenas palabras de ambos sobre nuestro país que aseveran a nivel internacional. Una opinión tan positiva que Silva la ha ratificado ante Ana Pastor en El Objetivo.

"No es difícil hablar bien de España. Del apagón ha salido todo lo que los españoles tenemos. Los españoles son muy amables y se nota", explica la empresaria. "Hay una dulzura en los españoles", apostilla Gere.

Más allá de ello, Alejandra Silva ha lamentado que los españoles no se valoren lo suficiente: "No nos valoramos lo suficiente. No podemos enfocarnos siempre en lo malo. Tenemos muchísimo bueno y somos un país muy solidario. Estábamos viendo las imágenes del apagón y cómo las personas salían a la calle y estaban todos juntos ayudándose. Se te llena el corazón de orgullo".