El tenista Rafa Nadal ha recibido numerosas críticas por su nombramiento como el nuevo embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. Por esto, le ha preguntado Ana Pastor en la entrevista de este miércoles en El Objetivo y el tenista ha asegurado que no es por una cuestión económica. "La verdad es que necesidad no hay ninguna. ¿Que me pagan? Sí ¿Que necesito el dinero que voy a recibir? Para nada, ni me va a cambiar la vida", ha respondido el tenista.

"Yo no he firmado un supercontrato como otros compañeros deportistas que están ahí", ha señalado descartando una intención económica en su fichaje. "Mi contrato con ellos al final es de promover el tenis e intentar conseguir mis objetivos. Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar su imagen", ha añadido.

Pastor ha incidido en la falta de derechos humanos y en que mucha gente entiende que es para blanquear la imagen del país. El tenista ha asegurado que su "objetivo es otro", señalando que la gente muchas veces opina sin preguntar. "Cuando tomé la decisión, sabía lo que ocurriría y creo que hicimos un error de comunicación", ha añadido, asegurando que tenía que estar más detrás.

El tenista no entiende la decepción de la gente porque lo hace "como reto personal". "Lo que voy a hacer va acorde a lo que he hecho... El deporte tiene el poder de cambiar vidas. A mí lo que se me propone es liderar un proyecto deportivo", ha justificado. "La gente (en Arabia Saudí) no tiene cultura de practicar deporte. Es un reto ir ahí, con la libertad que en teoría voy a tener", ha zanjado.